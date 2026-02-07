Kira kavgası kanlı bitti: Kalbinden bıçaklanan görme engelli genç 6 ay sonra hayatını kaybetti

Bağcılar’da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan “evden çıkma” anlaşmazlığı, ailelerin de dahil olmasıyla kanlı bir olaya dönüştü. Ev sahibi ailesinin barışma teklifi üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan kavgada, ev sahibinin kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanan 24 yaşındaki Aziz Lokman Bilmez, aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yüzde 83 oranında görme engelli olduğu öğrenilen Bilmez, 6 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün akşam yaşamını yitirdi.

Trafik kavgası bu defa Sultangazi'de: Senin ağzını burnunu kıracağım!

Olay, 29 Ağustos 2025’te Bağcılar’da meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan Bilmez ailesinden, ev sahibi Hasan Ceylan daireyi boşaltmalarını istedi. Kiracı aile, uygun bir ev bulabilmek için süre talep etti ve taraflar bu konuda anlaştı. Ancak olay günü, diş ağrısı nedeniyle eczaneye giden kiracı Neytullah Bilmez’in, yolda ev sahibinin kardeşi Ahmet Ceylan ile karşılaşmasıyla tansiyon yükseldi. Ahmet Ceylan’ın “Bu evden çıkacaksın” şeklindeki çıkışı üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Neytullah Bilmez sokak ortasında darbedildi.

Darp edilen baba, oğlunu arayarak yardım istedi. Aile eve döndükten sonra bu kez ev sahibi Hasan Ceylan, olayın büyümemesi için konuşup barışmayı teklif etti. Kiracı aile de “olay uzamasın” düşüncesiyle bu teklifi kabul etti.

İKİ AİLE BARIŞMAK İÇİN BULUŞTU

Tarafların yeniden bir araya gelmesinin ardından, iddiaya göre ev sahibinin kardeşi Ahmet Ceylan, kiracı ailenin akrabalarına hakaret ve küfür etmeye başladı. Gerginlik yeniden tırmandı ve çıkan arbedede bu kez bıçak kullanıldı.

BIÇAKLADILAR, HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİN DİYE ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

İddiaya göre ev sahibinin bir diğer kardeşi Fatih Ceylan, kavga sırasında Bilmez’i kalbinden bıçakladı. Yaralı gencin hastaneye götürülmek istendiği sırada saldırganlar aracın önünü kesti, camlarını kırdı ve geçişe izin vermedi. Ailenin yardım çığlıklarına rağmen engellemenin sürdüğü, ağır yaralı gencin ancak daha sonra hastaneye ulaştırılabildiği belirtildi. Bilmez, 30 Ağustos’tan bu yana yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı. Anne Bilmez, acı haberle fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak Fatih Ceylan tutuklanırken, Hasan Ceylan ve Ahmet Ceylan hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Hayatını kaybeden gencin ağabeyi Bilal Bilmez yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Biz de olayın tam farkında değiliz. Arabanın içine girerken kardeşim 'Ben bıçaklandım' diyor. Kardeşimi hastaneye götürmemize izin vermediler. Önümüzü kestiler, arabayı parçaladılar. Arkamızdan, 'Bu çocuk burada ölecek' bağırıyorlardı" dedi.

Bilal Bilmez ayrıca, "Babam darbedilince beni aradı; olayı anlamaya çalıştım" diyerek sürecin nasıl kontrolden çıktığını aktardı. Kardeşinin bıçağı kalbine yaklaşık 1,5 santimetre derinliğinde aldığı darbe ile ağır yaralandığını belirten Bilmez, yaşananların basit bir kira anlaşmazlığının nasıl faciaya dönüştüğünü gösterdiğini söyledi.

Aziz Lokman Bilmez’in dayısı Süleyman Yaman ise yeğeni için, "Aziz melek gibi bir çocuktu" diyerek duygularını dile getirdi. Yaman, olayın bilinçli bir saldırı olduğunu savunarak yetkililere çağrıda bulundu. (DHA)