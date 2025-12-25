Peynir fabrikasında patlamada 2'si ağır 6 yaralı! Olay yerinden feci görüntüler

Diyarbakır Çermik'te peynir üretimi yapılan bir tesisin kalorifer kazanında patlama meydana geldi. Olayda 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir peynir üretim tesisinde sabah saatlerinde meydana gelen kalorifer kazanı patlamasında 6 kişi yaralandı, yaralılardan 2’sinin durumu ağır.

Olay, kırsal Bintaş Mahallesi’nde tek katlı peynir üretim tesisinde yaşandı. Henüz patlamanın nedeni belirlenemezken, kazanın ardından ihbar üzerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

diyarbakirda-peynir-tesisinde-patlama-1079167-320276.jpg

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 2 kişi ise Diyarbakır’daki hastanelere nakledildi.

Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"

diyarbakirda-peynir-tesisinde-patlama-1079176-320276.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın şiddetiyle tesisin bazı duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

