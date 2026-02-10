Kastamonu’da heyelan felaketi: 2 katlı evin çöküşü kamerada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, şiddetli kar yağışının ardından oluşan heyelan riski nedeniyle boşaltılan bir konut tamamen yıkıldı.

HEYELAN RİSKİ NEDENİYLE EV BOŞALTILMIŞTI

Olay, Cide'ye bağlı Alayüz köyü Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası toprağın yumuşamasıyla heyelan riski oluştu. Yetkililerin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Altıntaş'a ait iki katlı ev, olası bir heyelan tehlikesine karşı tedbiren boşaltıldı.

BİNA TAMAMEN ÇÖKTÜ

Boşaltılmasının ardından bir süre bekletilen bina, daha sonra tamamen çöktü. İki katlı konutun yıkılış anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Evin önceden tahliye edilmiş olması nedeniyle çökme sırasında içeride kimse bulunmuyordu ve olayda can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgedeki diğer riskli yapılar için inceleme ve tedbir çalışmalarını sürdürüyor.