BUDO'dan Marmara seferlerine iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle bugün planlanan 8 karşılıklı seferi iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Salı günü için planlanan bir dizi seferin iptal edildiğini duyurdu. Sefer iptallerine gerekçe olarak olumsuz hava koşullarının yaratacağı güvenlik tehlikeleri gösterildi.

SEFER GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği" gerekçesiyle bazı hatlardaki karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden düzenlenen seferleri ilgilendiren açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar: Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

