BUDO'nun 4 seferi daha iptal!

Yayınlanma:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

BUDO HAKKINDA

Bursa Deniz Otobüsü olan BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılmış, İDO seferlerine alternatif olarak planlandı. Yıl boyunca Marmara Denizi feribot iskeleleri arasında seferler düzenleyen BUDO seferlerine zaman zaman ek seferler de ekleniyor.

BUDO SEFER NOKTALARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ'ın bünyesinde kurulan BUDO'nun deniz otobüsü seferleri İstanbul'da Kabataş, Eminönü-Sirkeci ve Büyükçekmece deniz otobüsü iskelelerinden Bursa'da Mudanya deniz otobüsü iskelesinden yapılıyor.

Kaynak:AA

