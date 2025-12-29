Bursa'da apartman deposunda yangın: 1 yaralı

Akçağlayan Mahallesi'nde bir apartman deposunda çıkan yangın, yoğun dumana neden olarak paniğe yol açtı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Akçağlayan Mahallesi 1’inci Kanal Sokak'ta bulunan bir apartmanın alt katındaki depoda gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, depoda bulunan bir araç aküsünün bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu başladığı öğrenildi.

YOĞUN DUMAN PANİĞE YOL AÇTI

Akünün alev almasıyla depodan çıkan yoğun duman, hızla binanın içine ve çevreye yayıldı. Dumanı fark eden apartman sakinleri ve çevredekiler kısa süreli bir panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saat içerisinde tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Operasyon sırasında dumandan etkilenen bir bina sakini, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenini belirlemek için yetkililer tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında depodaki akünün neden alev aldığı araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

