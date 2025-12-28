Fatih'te otoparkta çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı
İstanbul Fatih'te içinde hurda malzemeleri bulunan otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 2 katlı bir binaya sıçradı.
Yangın, saat 17.30 civarında İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi.
BİTİŞİKTEKİ İKİ KATLI BİNAYA SIÇRADI
Otoparkta bulunan hurda malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)