Fatih'te otoparkta çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı

Yayınlanma:
Fatih'te otoparkta başlayan yangın 2 katlı bir binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

İstanbul Fatih'te içinde hurda malzemeleri bulunan otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan 2 katlı bir binaya sıçradı.

Yangın, saat 17.30 civarında İskenderpaşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi.

BİTİŞİKTEKİ İKİ KATLI BİNAYA SIÇRADI

Otoparkta bulunan hurda malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 2 katlı binaya sıçradı.

Zeytinburnu'nda korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
CTE'den "denetimli serbestlik" uygulamasına ilişkin açıklama:
İmamoğlu 2025 faaliyetlerini açıkladı: Hukuksuzluklara, tutuklamalara, bitmeyen krize rağmen...
