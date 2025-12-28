Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

BİNA SAKİNLERİ İÇERDE MAHSUR KALDI!

Dumanlar kısa süre içerisinde binayı sararken bina sakinleri içerde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içinde söndürülürken binada mahsur kalanlar tahliye edildi.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Dumandan etkilenen 5’i çocuk 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 4’ü, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.