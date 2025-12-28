Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Zeytinburnu’nda korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
Yayınlanma:
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde söndürülürken 9 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 9 kişiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

istanbul-zeytinburnunda-4-katli-binad-1084059-321749.jpg

BİNA SAKİNLERİ İÇERDE MAHSUR KALDI!

Dumanlar kısa süre içerisinde binayı sararken bina sakinleri içerde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldıBeyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içinde söndürülürken binada mahsur kalanlar tahliye edildi.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Dumandan etkilenen 5’i çocuk 9 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Bu kişilerden 4’ü, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:DHA

