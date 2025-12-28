Beyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akşam saatlerine bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, dairedeki çakmak gazlarının patlaması nedeniyle dairenin dış cephe duvarı çöktü.
APARTMAN DAİRESİ KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Üst katlarda bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak:AA