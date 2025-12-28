Beyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu'nda apartmanda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akşam saatlerine bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, dairedeki çakmak gazlarının patlaması nedeniyle dairenin dış cephe duvarı çöktü.

aa-20251227-40095618-40095617-istanbul-beyoglunda-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-frame-at-0m36s.jpg

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın faciası!Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın faciası!

APARTMAN DAİRESİ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aa-20251227-40095618-40095617-istanbul-beyoglunda-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-frame-at-1m53s.jpg

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

aa-20251227-40095618-40095617-istanbul-beyoglunda-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-frame-at-3m12s.jpg

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Üst katlarda bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:AA

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Kar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldı
Kar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldı
Sercan Yaşar'dan 'itirafçı oldu' iddialarına yalanlama: Neyi biliyorum da neyin itirafçısı olacağım?
Sercan Yaşar'dan 'itirafçı oldu' iddialarına yalanlama: Neyi biliyorum da neyin itirafçısı olacağım?