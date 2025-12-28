Şehir hastanesi otoparkında yangın: 2 otomobil küle döndü

Yayınlanma:
Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek başka bir araca sıçradı. İki araç kullanılamaz hale geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nin D blok otoparkında park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, hemen yanında bulunan başka bir araca da sıçradı.

hastane-otoparkinda-2-otomobil-yandi-1085106-322068.jpg

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 34 DB 310 ve 26 AJY 261 plakalı otomobiller tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

