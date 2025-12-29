Üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi Şerif Ağa Çıkmazı'nda akşam saatlerinde üzücü bir kaza meydana geldi. 3 yaşındaki Hatice Nur T., evde oyun oynarken tırmanmaya çalıştığı şifonyerin üzerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay anında hemen harekete geçen ailesi, küçük kızı özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğun durumunun ciddiyeti nedeniyle, Hatice Nur T. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Bölgedeki polis ekipleri, evde meydana gelen bu üzücü kazanın detaylarını aydınlatmak için inceleme çalışmalarına başladı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve şifonyerin devrilmesine yol açan koşullar araştırılıyor.