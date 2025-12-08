Binanın bahçesine düşen otomobildeki 2 çocuk yaralandı

Binanın bahçesine düşen otomobildeki 2 çocuk yaralandı
Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, binanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan otomobilin içindeki 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

BİNANIN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, siteye girmeye çalışan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HJC 226 plakalı otomobil önce yol kenarındaki demir parmaklıklara çarptı, ardından yol üzerinde bulunan binanın bahçesine düştü.

2 ÇOCUK YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde sürücünün yanında olduğu belirlenen 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"İLK BAŞTA DEMİRLERDE ASILI KALMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Kara, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş köşeyi dönerken. İlk başta demirlerde asılı kalmış, ondan sonra düşmüş" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

