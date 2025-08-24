Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü

Karabük’te m korkunç bir kaza meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan otomobil daha sonra apartman boşluğuna düştü.

Saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde yaşanan kazada B.D. idaresindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, 115. Cadde mevkisinde B.İ.A. idaresindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kazanın ardından savrulan otomobil yaklaşık 2 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan A.C. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.