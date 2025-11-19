Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

kamyonet-ile-otomobil-2.jpg

Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki otomobil ile karşı yoldan kontrolsüz dönüş yapan Tahsin T.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı.

Engin öğretmen feci kazada hayatını kaybettiEngin öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

kamyonet-ile-otomobil-3.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü Ahmet A. ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

