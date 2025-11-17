Engin öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sinop'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Engin Sipahi, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİL SAVRULDU, SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti.

Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

