Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 kamyon ve 1 TIR birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kamyon ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kamyon şoförü araç içinde sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı E.A. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan Işıklar Gişeleri mevkisinde, iki kamyon ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir zincir markete ait İ.K. yönetimindeki kamyon, önünde seyreden ve yine aynı firmaya ait E.A. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle E.A. yönetimindeki kamyon bariyerlere çarparak devrildi ve aynı yönde seyir halinde olan B.E. yönetimindeki TIR'a da çarptı.

SIKIŞAN ŞOFÖR İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu kamyon içinde sıkışan şoför E.A., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tıra ok gibi saplanan araç hurdaya döndü: 2 yaralıTıra ok gibi saplanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Başakşehir istikametinde trafik bir süre tek şerit olarak kontrollü sağlandı ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

