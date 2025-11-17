Tıra ok gibi saplanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Gölköy istikametinde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen korkunç kazada, 33 yaşındaki Ersin Ö.’nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen 56 yaşındaki Ali E. yönetimindeki tır çarpıştı. Kazaya tanıklık eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Ersin Ö., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Sürücülerin tedavisinin devam ettiği bildirilirken kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor.