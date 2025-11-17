Tıra ok gibi saplanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Tıra ok gibi saplanan araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobil tır ile çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Gölköy istikametinde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen korkunç kazada, 33 yaşındaki Ersin Ö.’nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen 56 yaşındaki Ali E. yönetimindeki tır çarpıştı. Kazaya tanıklık eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

tir-ile-carpisan-otomobil-demir-yiginin-1019265-302408.jpg

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle demir yığınına dönen otomobilde sıkışan Ersin Ö., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücüler, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybettiSuudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti

Sürücülerin tedavisinin devam ettiği bildirilirken kazaya ilişkin soruşturma da sürüyor.

Kaynak:DHA

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Türkiye
Kocaeli'nde yeni tehlike! Ormanlık alana kum ocağı açılacak!
Kocaeli'nde yeni tehlike! Ormanlık alana kum ocağı açılacak!
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Düğün fotoğrafı davasında emsal ceza: O fotoğraflar hapse mahkum etti
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi
Demir yolu hattına bombalı sabotaj girişimi