Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Medine yakınlarında, umre için ülkede bulunan ziyaretçileri taşıyan bir yolcu otobüsünün yakıt tankeriyle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın ardından yaşanan feci kazada 45 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ KAZAYI DOĞRULADI

Hindistan hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan'da meydana gelen kazada 45 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümünün Hindistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak amacıyla Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği belirtildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza sonrası sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Modi paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsine acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir.”