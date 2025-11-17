Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da umre otobüsü tankerle çarpıştı: 45 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında, umre ziyaretinden dönen yolcuları taşıyan bir otobüsün yakıt tankeriyle çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 45 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan hükümeti, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunun kendi vatandaşları olduğunu doğruladı.

Kaza, Medine yakınlarında, umre için ülkede bulunan ziyaretçileri taşıyan bir yolcu otobüsünün yakıt tankeriyle çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın ardından yaşanan feci kazada 45 kişi hayatını kaybetti.

fotojet-2.jpg

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ KAZAYI DOĞRULADI

Hindistan hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan'da meydana gelen kazada 45 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Açıklamada, olayda yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümünün Hindistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak amacıyla Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği belirtildi.

images.jpg

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza sonrası sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Modi paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsine acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
Dünya
Sigara izmariti atana para cezası kesilecek
Sigara izmariti atana para cezası kesilecek
Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti
Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti