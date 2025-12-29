Ankara’da uyuşturucu operasyonu: On binlerce hap bulundu

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: On binlerce hap bulundu
Yayınlanma:
Ankara'da, park halindeki bir tıra düzenlenen operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ile 73 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğuna ilişkin aldıkları istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Etimesgut ilçesinde belirlenen bir noktada park halinde bulunan tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri ortak bir arama gerçekleştirdi.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın içerisinde toplam 3 kilo 850 gram ağırlığında kokain ile paketler halinde 73 bin 466 adet uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin çok yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Midesinden 1 kilodan fazla uyuşturucu çıktıMidesinden 1 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldıIsparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldı

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon sırasında tırla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli kişi, olay yerinden gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
23 gündür yaşam savaşı veriyordu: İnşaattan düşen işçiden acı haber
23 gündür yaşam savaşı veriyordu: İnşaattan düşen işçiden acı haber
Üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı
Üzerine şifonyer devrilen çocuk ağır yaralandı
Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır
Güllü'nün oğlundan flaş açıklamalar: Ablam katilse Kervan için yapmıştır