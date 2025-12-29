Ankara’da uyuşturucu operasyonu: On binlerce hap bulundu

Ankara'da polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğuna ilişkin aldıkları istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Etimesgut ilçesinde belirlenen bir noktada park halinde bulunan tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yunus ekipleri ortak bir arama gerçekleştirdi.

BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, tırın içerisinde toplam 3 kilo 850 gram ağırlığında kokain ile paketler halinde 73 bin 466 adet uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin çok yüksek olduğu değerlendiriliyor.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon sırasında tırla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli kişi, olay yerinden gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin sürdüğü bildirildi.