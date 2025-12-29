Midesinden 1 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Midesinden 1 kilodan fazla uyuşturucu çıktı
Yayınlanma:
Uşak'ta düzenlenen operasyonda, midesinden 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkarılan İran uyruklu bir şahıs tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirli bir adrese operasyon düzenledi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada, içerisinde metamfetamin bulunan kapsüller ele geçirildi. İran uyruklu A.S.Z. isimli şahıs, olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

MİDESİNDEN 1 KİLO 116 GRAM METAMFETAMİN ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüpheli, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen ve tomografi sonucunda, zanlının midesi ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile A.S.Z.'nin yuttuğu bu kapsüllerden toplamda 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkartıldı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldıIsparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldı

İstanbul'da 34 gece kulübüne şok baskın! Uyuşturucu, silah, gizli odalar...İstanbul'da 34 gece kulübüne şok baskın! Uyuşturucu, silah, gizli odalar...

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu A.S.Z., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Türkiye
Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı
Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı
Yolda karşılaştığı husumetlisini vurup kaçtı
Yolda karşılaştığı husumetlisini vurup kaçtı