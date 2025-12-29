Midesinden 1 kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirli bir adrese operasyon düzenledi.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramada, içerisinde metamfetamin bulunan kapsüller ele geçirildi. İran uyruklu A.S.Z. isimli şahıs, olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

MİDESİNDEN 1 KİLO 116 GRAM METAMFETAMİN ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüpheli, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen ve tomografi sonucunda, zanlının midesi ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahale ile A.S.Z.'nin yuttuğu bu kapsüllerden toplamda 1 kilo 116 gram metamfetamin çıkartıldı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldı

İstanbul'da 34 gece kulübüne şok baskın! Uyuşturucu, silah, gizli odalar...

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu A.S.Z., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.