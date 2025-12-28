İstanbul'da 34 gece kulübüne şok baskın! Uyuşturucu, silah, gizli odalar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması, ünlü isimlerin ardından şehrin en lüks eğlence merkezlerine uzandı. Bebek Otel’den Suma Han’a kadar 34 mekana yapılan eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve dikkat çeken "gizli odalar" ortaya çıktı. Operasyonda ünlü işletmecilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu operasyonlarında yeni perde açıldı. Daha önce çok sayıda ünlü ismin tutuklanarak cezaevine gönderildiği soruşturma kapsamında, operasyon dalgaları bu kez şehrin popüler eğlence mekanlarını vurdu. Emniyet güçleri, dün gece İstanbul’da Bebek Otel, Suma Han ve Taksim Club IQ başta olmak üzere 34 gece kulübüne şok baskınlar düzenledi.

BEBEK OTEL'DEN LİKİT ESRAR, KULÜPLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin mekanları didik didik aradı. Toplam 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin listesi, şu şekilde:

  • Amaya: Yaklaşık 1 gram kokain.
  • Bebek Otel: Yaklaşık 2 gram kokain, likit esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları.
  • Taksim Club IQ: 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 19 adet fişek.
  • Kastel Elektro Müzik: 100 adet fişek ve 1 gram skunk.
  • Suma Han: Satışa hazır halde 4 gram kokain.

GİZLİ ODALI 'SUMA HAN'IN PATRONU GÖZALTINDA

Operasyonun en dikkat çekici detayı ise Beyoğlu'nun ünlü gece kulübü Suma Han'da yaşandı. Mekanda yapılan aramalarda satışa hazır 4 gram kokainin yanı sıra, 2 adet yataklı oda bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Suma Han'ın sahibi Cengiz Can Atasoy polis ekiplerince gözaltına alınan isimler arasına girdi.

ARANAN ŞAHISLAR EĞLENCE TURUNDA YAKALANDI

Operasyon kapsamında Amaya isimli işletmenin müdürü Bahri Güneş de gözaltına alındı.

Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, haklarında daha önceden arama kararı bulunan 3 kişi de eğlence mekanlarında yakayı ele verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

