Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 26 şüphelinin 24’ü serbest bırakıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 21–27 Aralık 2025 haftasında operasyon düzenledi. Bir hafta süren çalışmalar neticesinde toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Bunlar arasında 57,46 gram metamfetamin, 79,54 gram esrar, 35,07 gram likit esrar, 345 adet sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt, 24 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi bulunuyor.

24 ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 22 şüphelilerin de adli işlemlerinin ardından serbest kaldığı bildirildi.