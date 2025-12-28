Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bugün yeni dalga operasyonlar yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Jandarma Narkotik ekiplerince yapılan opersyona ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ederken, gözaltına alınan isimler de netleşiyor.

Sabah saatlerinde Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ile "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı'nın gözaltına alındığı öğrenilmişti.

VEYİS ATEŞ VE FENOMEN TANER ÇAĞLI DA GÖZALTINDA

Son olarak soruşturma kapsamında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ateş geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldü