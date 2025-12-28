Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Son dakika | Veyis Ateş de gözaltında! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda bugün yeni dalga operasyonlar yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Jandarma Narkotik ekiplerince yapılan opersyona ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ederken, gözaltına alınan isimler de netleşiyor.

Sabah saatlerinde Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ile "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı'nın gözaltına alındığı öğrenilmişti.

VEYİS ATEŞ VE FENOMEN TANER ÇAĞLI DA GÖZALTINDA

Son olarak soruşturma kapsamında eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ateş geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldüSon Dakika | Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş adliyeye götürüldü

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
Türkiye
İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları
İstanbul'un barajlarında korkutan eşik! Megakentte tehlike çanları
Telefonun ucundaki senaryo: İki daire ve bir ömürlük birikim nasıl buharlaştı?
Telefonun ucundaki senaryo: İki daire ve bir ömürlük birikim nasıl buharlaştı?