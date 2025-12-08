İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermişti

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de yapılacak. Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

İKTİDAR MEDYASI HEDEF ALINCA DAVAYA BAKAN HAKİM DEĞİŞTİRİLDİ

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak eleştirilmişti.

HSK’nın 28 Kasım’da yayımlanan mazeret ve yetki kararnamesiyle Doğan’ın Kahramanmaraş’a atandığı, kararname öncesinde ise söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı.

11.17 | SAVCI VE HAKİM SALONA GELDİ

Davanın savcısı ve hakimi salondaki yerini aldı. İmamoğlu henüz duruşma salonuna alınmadı.

11.00 | DAVA FATİH ALTAYLI'NIN DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜLECEK

Silivri'de duruşmayı takip eden isimlerden olan avukat Mehmet Can Seyhan, İmamoğlu'nun duruşmasının Fatih Altaylı'nın davasının görüldüğü salonda olacağını, yeterli sayıda sandalye verilmediği için avukat ve izleyicilerden birçok kişinin ayakta kaldığını ifade etti.

Duruşma Silivri'deki en büyük salon yerine -2. Kattaki 2 no'lu salonda yapılacak.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Diploma davasında hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nu ailesi bugün de yalnız bırakmadı. Gazeteci Fatoş Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun annesi, babası, eşi, çocukları ve kız kardeşi dayanışma için Silivri'ye geldiğini aktardı.

CHP'DEN DAYANIŞMA İÇİN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşması için halkı Silivri'ye davet ederek, dayanışma çağrısı yaptı.

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"

Ayrıntılar gelecek...