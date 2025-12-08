İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermişti

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! İktidar medyası hakimi hedef göstermişti
Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diploması davasında bugün üçüncü defa hakim karşısına çıkıyor.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'diploma davası' olarak bilinen yargılamada üçüncü duruşma bugün Silivri’de yapılacak. Mahkeme, 20 Ekim’deki ikinci celsede duruşmayı bu tarihe ertelemişti.

İKTİDAR MEDYASI HEDEF ALINCA DAVAYA BAKAN HAKİM DEĞİŞTİRİLDİ

Dosyaya bakan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ali Doğan, 20 Ekim sürecinde duruşma salonu tercihi ve SEGBİS kararları nedeniyle iktidara yakın bazı mecralarda adı açık şekilde yazılarak eleştirilmişti.

HSK’nın 28 Kasım’da yayımlanan mazeret ve yetki kararnamesiyle Doğan’ın Kahramanmaraş’a atandığı, kararname öncesinde ise söz konusu yayınlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğu basına yansımıştı.

11.17 | SAVCI VE HAKİM SALONA GELDİ

Davanın savcısı ve hakimi salondaki yerini aldı. İmamoğlu henüz duruşma salonuna alınmadı.

11.00 | DAVA FATİH ALTAYLI'NIN DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜLECEK

Silivri'de duruşmayı takip eden isimlerden olan avukat Mehmet Can Seyhan, İmamoğlu'nun duruşmasının Fatih Altaylı'nın davasının görüldüğü salonda olacağını, yeterli sayıda sandalye verilmediği için avukat ve izleyicilerden birçok kişinin ayakta kaldığını ifade etti.

Duruşma Silivri'deki en büyük salon yerine -2. Kattaki 2 no'lu salonda yapılacak.

AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Diploma davasında hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu'nu ailesi bugün de yalnız bırakmadı. Gazeteci Fatoş Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun annesi, babası, eşi, çocukları ve kız kardeşi dayanışma için Silivri'ye geldiğini aktardı.

yeni-proje-31.jpg

CHP'DEN DAYANIŞMA İÇİN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının duruşması için halkı Silivri'ye davet ederek, dayanışma çağrısı yaptı.

  • "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Türkiye
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
Rapçilere uyuşturucu incelemesi iddiası! Konserlerini peş peşe iptal ettiler
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
İmamoğlu en çok neyi özlediğini açıkladı
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj
Özgür Özel'den KESK'in 30. yılına özel mesaj