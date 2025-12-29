Uyuşturucu operasyonları moda dünyasına da sıçradı! İki modacı gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile dün geniş bir uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLAR MODA DÜNYASINA DA SIÇRADI

Gözaltıların moda dünyasına da sıçradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman’ın da akşam saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında, Les Benjamins markasının kreatif direktörü ve sosyal medya fenomeni Zohaer Majhadi’nin de gözaltına alındığı bildirildi. Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Majhadi İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kendisine “fuhuşa teşvik” suçlaması yöneltildi.

RAPÇİ KARATAŞLI VE 2016 TÜRKİYE GÜZELİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında rapçi Ege Karataşlı, Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomenleri ve çeşitli meslek gruplarından tanınan isimler yer aldı.

Ateş, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 18 Aralık 2025 günü ifadesi alınmak üzere polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrılan Veyis Ateş’in uyuşturucu testi vereceği de öğrenilmişti.

İŞTE O İSİMLER

Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan

Öte yandan gözaltına alınanlardan Ali Baran Süzer'in Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şebnem İnan'ın da ‘The Bacım’ lakaplı 2.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, Cengiz Can Atasoy'un Suma Han adlı gece kulübünün sahibi ve Nilay Didem Baysal Kılavuz'un Influencer olduğu öğrenildi.

Kamuoyunun tanıdığı öne çıkan isimler şöyle.



Bahri Güneş (Amaya Mesul Müdürü



Ahmet Çalışkan (Taksim Club IQ yetkilisi):

Ege Karataşlı (Rapçi “EGE!”)

Buse İskenderoğlu (2016 Miss Turkey ve oyuncu)

Ali Baran Süzer (The Ritz-Carlton Türkiye sahibi, Süzer Grubu Başkan Yardımcısı)

Burak Güngörmedi (Avukat)

Şebnem İnan (“The Bacım” )

Cengi Can Atasoy (Suma Han işletmecisi)

ÜNLÜ MEKANLARA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, 28 Aralık 2025 günü saat 01.00 sıralarında polis ekipleri birçok ünlü mekâna baskın düzenledi.

Arama yapılan yerler arasında “Amaya”, “Bebek Oteli”, “Suma Han”, “Kastel Elektromüzik” ve “Taksim Club IQ” gibi işletmeler bulunuyor. Bu noktalarda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.