Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yayınlanma:
İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ayhan Öztoprak (15) yaşamını yitirdi.

Kaza saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde meydana geldi. S.U. (54) yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, Ayhan Öztoprak’ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle Ayhan Öztoprak devrilen motosikletten yola savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztoprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ayhan Öztoprak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
