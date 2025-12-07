Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba

Formosa ismi, Tayvan'ın tarihi adı olan "Ilha Formosa" veya "güzel ada"dan geliyor. Bu fikir, Porsche Exclusive Manufaktur ve Sonderwunsch tasarımcılarına ve zanaatkarlarına ilham kaynağı oldu . Sonuç, sadece özel bir renk veya ithaflı birkaç plaka değil, Tayvan manzarasının, denizinin ve dağlarının özenle anlatıldığı ve otomobilin her ayrıntısına yansıyan bir hikâye.

Gövde, adayı çevreleyen Pasifik Okyanusu'nu çağrıştırmak üzere tasarlanmış, tamamen benzersiz bir Ipanema Mavisi Metalik tonuyla boyanmış. Yazılarda, yan cam çerçevelerinde ve motor kapağında Suzuka Grisi Metalik rengindeki kontrast detaylar yer alıyor. RS Spyder jantlar sportif dokunuşu daha da vurgularken, renkli HD-Matrix LED farlar ve Exclusive Design arka farlar, aracın özel bir araç olduğunu açıkça gösteriyor.

İç mekan bir adım daha ileri gidiyor. Tayvan dağları ve ormanlarından ilham alan paldao ağacı, kahverengi ve siyah deri kombinasyonu ve yeşil kontrast dikişlerle döşenmiş koltuklarla dikkat çekiyor. Yeşil, siyah ve krem ​​tonlarında özel olarak geliştirilmiş bir "Formosa" deseni, koltuklarda ve deri kaplı ön bagaj bölmesinde yer alıyor. "Formosa x Sonderwunsch" yazılı ışıklı eşikler ve koltuk başlıklarındaki kabartmalı dalga ve dağ motifleri gibi detaylar ise hikayeyi tamamlıyor.

Aynı derecede önemli olan, mekanik aksamına dokunulmamış olması. Bu, manuel şanzıman, spor süspansiyon ve 394 beygir gücü ve 421 Nm tork üreten üç litrelik boxer altı silindirli motoruyla hâlâ saf bir 911 Carrera T. Başka bir deyişle, tüm bunların arkasında, Carrera T'ye meraklılar arasında özel bir yer kazandıran aynı saf karakter yatıyor.

Alıcının bu 911 için ne kadar ödediği henüz açıklanmadı ancak bu meblağın "sıradan" 911 T'nin 146.800 avroluk fiyatından muhtemelen çok, hatta kat kat fazla olduğu açık. Ancak böylesine özel bir modelin gelecekte değerli bir koleksiyon parçası olacağı kesin.