Vatandaşı bitiren imalat sektörünü toparlamış: Mehmet Şimşek açıkladı

Yayınlanma:
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat verilerindeki iyileşmeyi değerlendiren Mehmet Şimşek açıkladı. Vatandaşı bitiren dezenflasyon süreci imalat sektörünü toparlamış.

Ekonomi yönetiminin enflasyon artışının nedenini maaş zamlarına bağlamasıyla zam politikası bu yıl da memnun etmedi. Açlık sınırının altındaki zamlı maaşa mahkum edilen asgari ücretlinin ardından, milyonlarca kök maaş alan emekli ve en az 6 ay açlık sınırının altında kalacak maaşla geçinmeye çalışacak emekli kara kara düşünürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat verileri Aralık ayında yılın en yüksek değerini aldı. Olumlu veriyi değerlendiren Mehmet Şimşek, toparlanmanın nedenini dezenflasyon süreci ile açıkladı.

VATANDAŞI BİTİREN, İMALAT SEKTÖRÜNÜ TOPARLAMIŞ

İSO PMI 2025 yılını 48,9 düzeyinde kapatırken, üretim, yeni siparişler ve istihdamda daralma hız kesti. Eşik değer olan 50,0’nin altında kalan veriler aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48,0 seviyesinden 48,9’a yükseldi.

vatandasi-bitiren-imalat-sektorunu-toparlamis-mehmet-simsek-acikladi-2.jpg

Mehmet Şimşek, bugün açıklanan imalat verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirirken toparlanmaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şimşek değerlendirmesinde, iyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarıyla toparlanmanın sürdüğünü belirtirken, 2026 yılında da pozitif görünümün sanayi üretimini desteklemesini beklediklerini belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLADI

Mehmet Şimşek o verileri şöyle açıkladı:

"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

vatandasi-bitiren-imalat-sektorunu-toparlamis-mehmet-simsek-acikladi-3.jpg

İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

