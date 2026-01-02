İktidarın enflasyon beklentisi en başından çıkmaza girdi: İşin uzmanı ne olacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 8 Eylül 2025 tarihli sayısında yayımlanan üç yıllık Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun ancak yüzde 9 ile 2027 yılında tek haneli sayılara düşmesinin beklendiği belirtilmişti.

2024 yılında yayımlanan OVP'de tek haneli enflasyon hedefi 2026 yılı için yüzde 9,7 olarak tahmin edilmişti.

2025 Eylül ayında açıklanan son OVP ile 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 16 olarak revize edildi ve tek haneli enflasyon hedefi de yüzde 9 olarak 2027 yılına ertelendi.

İKTİDARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ EN BAŞINDAN ÇIKMAZA GİRDİ

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, enflasyon, büyüme, rezervler ve küresel risklere ilişkin beklentilerini paylaştı. OVP'deki yüzde 16'lık hedefin piyasalardan çok aşağıda olduğuna ve kendi beklentisine göre fiyatlanacağına dile getiren Eğilmez, "Reel sektör o beklentiye göre fiyat ayarlayacak. O kırılmayınca zor iş" dedi.

CNBC-e ekranlarında konuşan Dr. Eğilmez, 2024 sonunda enflasyonun yüzde 44 seviyelerinde gerçekleştiğini, beklentilerin ise yüzde 30 civarında olduğunu hatırlatarak enflasyondaki gerilemeye dikkat çekti. 2026 yılı sonu enflasyonunu IMF'nin ve OECD'nin verilerini de aktaran Eğilmez, kendi beklentisinin ise yüzde 24-25 bandında açıkladı.

İŞİN UZMANI NE OLACAĞINI AÇIKLADI

2026 yılı sonu enflasyonunu IMF'nin yüzde 21, OECD'nin yüzde 20,8; IMF'nin yeni yılda Türkiye için yüzde 3,7, OECD'nin yüzde 3,4 ve OVP'nin yüzde 3,8 büyüme öngördüğünü belirten Dr. Eğilmez, Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının yaklaşık yüzde 5 olduğunu, 2025'in yüzde 3,7 civarında tamamlanacağını, 2026 için de yüzde 3,7 beklediğini açıkladı.

İşsizlik oranına da dikkat çeken Dr. Eğilmez, işsizlik oranının yüzde 8,5 ile doğal seviyesinde seyrettiğini ancak iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş tanımlı işsizliğin yüzde 29,6 ile çok yüksek olduğunu belirtti, "Burada ciddi başarısızlık var" dedi.

Bütçe açığına ilişkin değerlendirmesinde ise Eğilmez, depremin kamu maliyesine 100-110 milyar dolarlık bir maliyet getirdiğini, bunun büyük ölçüde bütçeden karşılandığını ve bu durumun son iki yıldaki bütçe açıklarını artırdığını söyledi. 2025 yılı için bütçe açığının yüzde 3 civarında kapanabileceğini, 2026'da ise bu oranın yüzde 3'ün altına gerileyebileceğini öngördü.

'REZERVLERİN DURUMU EKSİDEN İYİ'

İthalattaki artış hızının yavaşladığını, turizm gelirlerinin yüksek, ihracatın ise istikrarlı seyrettiğini belirten Eğilmez, "Rezervlerde konjonktürel bir artış görünüyor. Sıcak para çekebilecek durumdayız. Yıl sonuna 195 milyar dolar gibi bir rezervle gireceğiz. Bunun 70 milyar doları Merkez Bankası'na ait. Rezerv rezervdir. Eksi net rezervler gördüğümüz için bu durum iyi" ifadelerini kullandı.

Küresel risklere değinen Eğilmez, dış kaynaklı en büyük belirsizliğin ABD'deki gelişmeler olduğunu ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın olası adımlarının küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu söyledi.

2024 yılı gelir dağılımı verilerine de değinen Eğilmez, en düşük gelir grubundaki yüzde 20'lik kesimin GSYH'den aldığı payın yüzde 6,3'ten yüzde 6,4'e yükseldiğini, Gini katsayısının ise 0,41 seviyesinde bulunduğunu aktardı.