Mersin’de kaza yapan aracın sürücüsü viyadükten aşağı uçtu: Yaşamını yitirdi

Mersin-Erdemli Otoyolu Çavak mevkisinde bulunan Müftü Viyadüğü'nde bir trafik kazası yaşandı. Bariyerlere çarpan plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yol kenarında hareketsiz halde bulundu.

ARACIN 50 METRE SÜRÜKLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendiği ve ardından durduğu anlaşıldı. Aracın camlarının kırık olduğu da belirlendi.

SÜRÜCÜYE İLK ANDA ULAŞILAMADI

İncelemeler sırasında araçta sürücüye rastlanmaması üzerine, sürücünün kaza anında araçtan fırlamış olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bu şüphe üzerine genişletilen arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDEN VİYADÜK ALTINDA BULUNDU

Yapılan arama çalışmaları sonucunda ekipler, viyadüğün altında bir cansız bedene ulaştı. Yapılan ilk kimlik tespitine göre, ölen kişinin 43 yaşındaki Gökhan B. olduğu ve kazaya karışan aracın sürücüsü olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sürücünün cenazesi, olay yeri incelemesini tamamlayan savcılık görevlilerinin ardından adli işlemler için hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedeni ve ölümün kesin sebebiyle ilgili soruşturma ise polis ve savcılık tarafından titizlikle sürdürülüyor.