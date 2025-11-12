4 işçi yaşamını yitirmişti: Diyarbakır'daki viyadük faciasında yeni gelişme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin ağır yaralandığı feci iş kazasına ilişkin soruşturma derinleşiyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülüyor.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerince dün inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bugün de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı. Böylece kazayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı dörde yükseldi.

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 4 işçi öldü

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.