Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 işçi öldü

Diyarbakır'da Kulp-Muş kara yolunda, ilçenin Tepecik ve Karabulak mahalleleri arasında yapımı devam eden köprüde beton dökülmesi sırasında iskele çöktü.

Kazada, 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesi Muş kara yolunun 2. kilometresindeki viyadük şantiyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken iskele, altında çalışan işçilerin mahsur kalmasına yol açtı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle işçiler enkaz altından çıkarılırken, yaralılar Kulp Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve ilk müdahaleleri yapıldı.

Olayın ardından bölgeye giden Kulp Kaymakamı Burak Akeller, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çökme sonucu 3 içinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.