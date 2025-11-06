Diyarbakır’da iş cinayeti! İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi öldü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen işçi Mehmet Yalçın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.

DUVAR USTASI 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

İnşaatta duvar ustası olarak çalışan Mehmet Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.