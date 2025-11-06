Diyarbakır’da iş cinayeti! İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi öldü

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen işçi Mehmet Yalçın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen işçi Mehmet Yalçın (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da iş cinayeti: Üzerine beton mikseri devrilen işçi yaşamını yitirdi!Antalya'da iş cinayeti: Üzerine beton mikseri devrilen işçi yaşamını yitirdi!

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.

DUVAR USTASI 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

İnşaatta duvar ustası olarak çalışan Mehmet Yalçın, iddiaya göre dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Türkiye
Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın
Yavuzyılmaz: Akın Gürlek savunma yapsın
Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti
Peynir ve sıvı yağlarda hile...Bakanlık listeli şekilde tek tek ifşa etti