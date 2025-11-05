Antalya'da iş cinayeti: Üzerine beton mikseri devrilen işçi yaşamını yitirdi!

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin inşaatında, beton dökümü sırasında beton mikserin devrilip çarptığı işçi Ahmet B. (45) hayatını kaybetti.

Antalya’nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'ndeki bir otel inşaatında, beton dökümü sırasında meydana gelen kazada bir işçi yaşamını yitirdi.

İnşaat alanında beton dökümü yapılırken, henüz belirlenemeyen bir nedenle beton mikseri devrildi. Devrilen mikserin çarptığı işçi Ahmet B. (45), çarpmanın etkisiyle demirlerin üzerine düşerek ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Ahmet B., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, feci iş kazasıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

