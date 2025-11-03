Kader değil ihmal! Şanlıurfa'da 14 yaşındaki çocuk inşaattan düşerek yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde, 14 yaşındaki bir çocuğun çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Şanlıurfa Barosu Emek Komisyonu, duruma sert tepki gösterdi. Komisyon, 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

MA'da yer alan habere göre baro açıklamasında, çocuk işçiliğinin ülkemizdeki boyutlarına değinilerek bu ifadeleri kullandı:

"Bu acı olay, çocuk işçiliğinin ülkemizde hala ne kadar yaygın ve ölümcül sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ancak ekonomik zorluklar, denetimsizlik ve sorumsuzluk, çocukların hayatlarına mal olmaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz; çocuk işçiliği kader değil, ihmaldir."