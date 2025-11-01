Çanakkale'de iş cinayeti! 1 işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale'de iş cinayeti! 1 işçi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir kömür işletmesinde meydana gelen iş cinayetinde, Ramazan Dönmez (43) isimli işçi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki bir kömür işletmesinde meydana gelen iş kazası, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Kaza, işletmenin kömür bandı bölümünde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, işçi Ramazan Dönmez (43) olay yerinde ağır yaralandı.

Tamer Karadağlı'ya bir ifşa daha geldi! 'Dracula'ya 6 milyon lira gömdü' iddiasıTamer Karadağlı'ya bir ifşa daha geldi! 'Dracula'ya 6 milyon lira gömdü' iddiası

canakkale-1.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ramazan Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yüzde 97,66 oyla cumhurbaşkanı seçildi: Muhalefetin bir adayı hapise girdi, diğerinin adaylığı reddedildiYüzde 97,66 oyla cumhurbaşkanı seçildi: Muhalefetin bir adayı hapise girdi, diğerinin adaylığı reddedildi

Kazaya ilişkin olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından, olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sivas Giresun'a karşı çıktı
Sivas Giresun'a karşı çıktı
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Tarabya'daki paha biçilmez arazi sahiplerini buldu! Rusya kaybetti
Tarabya'daki paha biçilmez arazi sahiplerini buldu! Rusya kaybetti
CHP'li Tanrıkulu'dan Osman Kavala çağrısı
CHP'li Tanrıkulu'dan Osman Kavala çağrısı