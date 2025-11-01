Çanakkale'de iş cinayeti! 1 işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki bir kömür işletmesinde meydana gelen iş kazası, bir kişinin ölümüne neden oldu.

Kaza, işletmenin kömür bandı bölümünde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazada, işçi Ramazan Dönmez (43) olay yerinde ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ramazan Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazaya ilişkin olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından, olayın nedenini ve sorumlularını belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.