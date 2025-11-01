Yüzde 97,66 oyla cumhurbaşkanı seçildi: Muhalefetin bir adayı hapise girdi, diğerinin adaylığı reddedildi

Yayınlanma:
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan cumhurbaşkanı seçildi. Sandıktan yüzde 97,66 oy çıktı.

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da düzenlenen genel seçimlerde Samia Suluhu Hassan, oyların yüzde 97,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, ilk kez katıldığı genel seçimlerde ülkenin tüm bölgelerinde galip geldi. Hassan'ın oyların yüzde 97,66'sını aldığı bildirildi.

29 Ekim'de yapılan seçimlerde, iktidardaki Devrim Partisinin (CCM) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan yeniden aday olurken, ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (Chadema) lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçimlere katılamadı.

Ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

MUHALEFETTEN TEPKİLER YÜKSELDİ

Seçim sonuçlarına muhalefetten itirazlar yükseldi.

ACT-Wazalendo, seçim görevlileri ile güvenlik güçlerinin erken oy kullandığını ve seçimin usulsüzlüklerle gölgelendiğini, Chadema yetkilileri de bazı bölgelerde parti gözlemcilerinin sandık merkezlerine alınmadığını iddia etmişti.

Seçim Komisyonu ise muhalefetin iddialarının asılsız olduğunu ve tüm sürecin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü ileri sürdü.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

