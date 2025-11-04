İş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor!

Yayınlanma:
Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir apartman inşaatında, üzerinde sıva yapan işçilerin bulunduğu asansörlü iskelenin arızalanıp metrelerce yükseklikten düşmesi sonucu işçi Siracettin Demirkıran (53) yaşamını yitirdi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde bulunan bir apartman inşaatında iş cinayeti meydana geldi. Sıva işçileri Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen’in (45) üzerinde çalıştığı asansörlü iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

İskele, arızalanmasının ardından metrelerce yükseklikten yere çakıldı ve iki işçi demir iskelenin altında kaldı.

isci-001.jpg

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, işçi Siracettin Demirkıran’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeCezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kazada ağır yaralanan İbrahim Gülşen ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

-001.jpg

Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Demirkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hakkari'de hayvan katliamı: Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi