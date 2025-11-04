İş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor!

Adana’nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde bulunan bir apartman inşaatında iş cinayeti meydana geldi. Sıva işçileri Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen’in (45) üzerinde çalıştığı asansörlü iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

İskele, arızalanmasının ardından metrelerce yükseklikten yere çakıldı ve iki işçi demir iskelenin altında kaldı.

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, işçi Siracettin Demirkıran’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kazada ağır yaralanan İbrahim Gülşen ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülşen’in durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yeri incelemesi sonrası hayatını kaybeden Demirkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.