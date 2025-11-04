Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kocaeli’de geçen hafta cuma günü Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan trajik olayın ardından, babası tarafından ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunda iyileşme kaydedildi.

'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’nin, açık görüş sırasında boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlatmasıyla küçük kız başından ağır yaralanmıştı.

İnfaz koruma memurlarının hemen müdahale ettiği olay sonrası çocuk, çağırılan sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Cezaevindeki açık görüşte 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlattı!

AMELİYATLAR BAŞARILI GEÇTİ

Başından ağır yaralanan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve ameliyatlarının başarılı geçtiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Öte yandan, vahşi saldırıyı gerçekleştiren Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından hemen işlem başlatılmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konulmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.