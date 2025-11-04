Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Cezaevinde dehşet olay: Babasının dövüp duvara fırlattığı kızın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Yayınlanma:
Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan babası Hakan K.’nin açık görüş sırasında saldırıp duvara fırlatarak ağır yaraladığı 4 yaşındaki kızın ameliyatlarının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kocaeli’de geçen hafta cuma günü Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşanan trajik olayın ardından, babası tarafından ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunda iyileşme kaydedildi.

'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’nin, açık görüş sırasında boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlatmasıyla küçük kız başından ağır yaralanmıştı.

cezaevi.jpg

İnfaz koruma memurlarının hemen müdahale ettiği olay sonrası çocuk, çağırılan sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Cezaevindeki açık görüşte 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlattı!Cezaevindeki açık görüşte 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlattı!

AMELİYATLAR BAŞARILI GEÇTİ

Başından ağır yaralanan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve ameliyatlarının başarılı geçtiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Öte yandan, vahşi saldırıyı gerçekleştiren Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından hemen işlem başlatılmış ve tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konulmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Kastamonu'da kayıp alarmı: Anne ve 5 yaşındaki oğlu aranıyor
Kastamonu'da kayıp alarmı: Anne ve 5 yaşındaki oğlu aranıyor
Bilim insanları açıkladı: Düzenli müzik dinlemenin şaşırtıcı faydası
Bilim insanları açıkladı: Düzenli müzik dinlemenin şaşırtıcı faydası
Bahçeli'nin flaş çıkışına DEM'den ilk yorum: Bizce de bir an önce yapılmalı
Bahçeli'nin flaş çıkışına DEM'den ilk yorum: Bizce de bir an önce yapılmalı