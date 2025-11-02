Cezaevindeki açık görüşte 4 yaşındaki kızına saldırıp duvara fırlattı!
Bolu’da “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu bulunan Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında döverek duvara fırlattı.. Küçük kız ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken Hakan K. hakkında işlem başlatıldı.
Bolu’nun Kuruçay mevkiinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, cuma günü meydana gelen olayda, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti.
AÇIK GÖRÜŞ SIRASINDA KIZINA SALDIRDI!
Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale etti.
Çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
TEK KİŞİLİK HÜCREYE KONULDU!
Tek kişilik hücreye konulan saldırgan hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.
Kaynak:DHA