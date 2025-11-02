Emekli polis kahvehaneyi bastı! 2 ölü 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polislikten emekli edilen Okan Ö. köykahvehanesini bastı.

Deheşete düşüren olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

EMEKLİ POLİS KAHVEHANEDEKİLERE DEHŞETİ YAŞATTI

Akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, 42 yaşındaki emekli polis Okan Ö., bilinmeyen bir sebeple köy kahvesine gelerek, içeridekilere rastgele ateş açmaya başladı.

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. ve Hüseyin G.’ye isabet etti.

Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.

Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler

Kasım Özcan ve Aydın Özbakış

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

Polislikten emekli edilen saldırgan Okan Ö.

Hatay’da iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 7 yaralı

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE EMEKLİ EDİLMİŞ

Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Saldırgan Okan Ö.’nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.