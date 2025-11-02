Emekli polis kahvehaneyi bastı! 2 ölü 2 yaralı

Emekli polis kahvehaneyi bastı! 2 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Zonguldak'ta polislikten emekli edilen Okan Ö. eline aldığı tüfeğiyle kahvehane bastı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polislikten emekli edilen Okan Ö. köykahvehanesini bastı.

Deheşete düşüren olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

EMEKLİ POLİS KAHVEHANEDEKİLERE DEHŞETİ YAŞATTI

Akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Coburlar köyünde, 42 yaşındaki emekli polis Okan Ö., bilinmeyen bir sebeple köy kahvesine gelerek, içeridekilere rastgele ateş açmaya başladı.

emekli-polis-tufekle-kahvehane-basti-2-994959-295178.jpg

Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış, Gökhan G. ve Hüseyin G.’ye isabet etti.

Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli Okan Ö. kendi aracıyla köyden kaçtı.

yeni-proje-5.jpg
Zonguldak'ta kahvehaneye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler
Kasım Özcan ve Aydın Özbakış

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gökhan G. ve Hüseyin G. ise hastanede tedaviye alındı.

emekli-polis-tufekle-kahvehane-basti-2-994962-295178.jpg
Polislikten emekli edilen saldırgan Okan Ö.

Hatay’da iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 7 yaralıHatay’da iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 7 yaralı

PSİKOLOJİK SORUNLARI NEDENİYLE EMEKLİ EDİLMİŞ

Ekiplerin yakalamak için peşine düştüğü şüpheli Okan Ö. Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği de jandarma ekiplerince ele geçirildi.

Saldırgan Okan Ö.’nün, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle polislikten erken emekli edildiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:DHA

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi
Kartal'da korkutan anlar! Kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi