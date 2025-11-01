Hatay’da iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 7 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine ateş açarken, çevrede panik yaşandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada 2’si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar Erzin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.