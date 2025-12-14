On binler konteyner kentteyken 119 milyonluk müftülük binası...

6 Şubat depremlerinin üzerinden 1000'i aşkın gün geçmesine rağmen deprem bölgesindeki on binler hala konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Altyapı sorunlarının devam ettiği Adıyaman'da yeni il müftülüğü binası için Valilik, 119,3 milyon TL harcayacak.

Adıyaman İl Müftülüğü binası, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Müftülük, aradan geçen süre boyunca geçici olarak bir caminin altında oluşturulan alanda hizmet vermeye devam etti.

2026 yılı bütçesi 174 milyar TL olarak öngörülen ve harcamalarıyla sık sık tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni müftülük binası inşa etmediği kentte, bu kez Adıyaman İl Özel İdaresi devreye girdi.

119 MİLYONLUK YENİ BİNA

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Adıyaman İl Özel İdaresi, 25 Kasım’da “Adıyaman İl Müftülüğü Hizmet Binası Yapım İşi” adıyla ihale düzenledi. İhaleye 17 şirketin sunduğu teklifler geçerli sayıldı. Değerlendirme sürecinin ardından idare nihai kararını 11 Aralık’ta açıkladı.

İl Özel İdaresi ile Er-Gül Yapı İnşaat adlı firma arasında 11 Aralık’ta sözleşme imzalandı. Yeni il müftülüğü binasının yapımı için belirlenen sözleşme bedeli 119 milyon 350 bin TL oldu.

KONTEYNER KENTLERDE YAŞAM DEVAM EDİYOR

Öte yandan Adıyaman’da TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarına yerleşebilen yurttaşlar, ciddi altyapı sorunlarıyla karşı karşıya. Yağmur yağışlarında su basan konutlar ve tamamlanmayan altyapı, yaşamı zorlaştırıyor. Gölbaşı ilçesinde yapılan konutlar ise ulaşım güçlüğü nedeniyle eleştiri konusu.

Valilik, konteyner kentlerin 2025 yılının Eylül ayında kaldırılacağını duyurmuş olsa da kentte on binlerce depremzede hâlâ konteynerlerde yaşamını sürdürüyor.

