Evin camlarını taş atarak kırdı!

Yayınlanma:
Adana’da, 29 yaşındaki Muhammet Y., bir evin penceresini taşla kırarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan 29 yaşındaki Muhammet Y., çevreden topladığı taşlarla yakın bir sokaktaki Mustafa B.’ye (57) ait evin önüne gitti. Aralarında hiçbir husumet olmadığı belirtilen Muhammet Y., Mustafa B.’nin evinin pencerelerine taş atarak camları kırdı.

Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kameradaKapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada

TAŞ ATARAK KAÇTI!

Mustafa B., pencereye çıkarak yaşananlara tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y., iddiaya göre, Mustafa B.’ye de taş attı ve olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

evin-pencerleerine-tas-atip-camlari-kir-1062562-315298.jpg

CAMLARI DÜZENLİ OLARAK KIRDIĞI KAYDEDİLDİ!

Muhammet Y.’nin, bir haftada çeşitli evlerin pencerelerine taş attığı ve evlerin camlarını kırdığı öne sürüldü.

Kaynak:DHA

