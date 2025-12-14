TİP’ten MESEM protestosu: 'Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı?'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü üyeleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Çocuklar okulda aç kalıp sanayide ölmeyecek” başlığıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada gençler, “MESEM iptal olacak, gençler özgür kalacak” ve “Gençleri değil, katilleri yargıla” sloganları attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifaya çağrıldığı eylemde, MESEM’in iptali ve okullarda ücretsiz yemek uygulaması talep edildi.

İl örgütü adına basın açıklamasını okuyan Beril Aktaş, 4 Aralık Dünya Çocuk Hakları Günü’nde başlatılan imza kampanyasında kısa sürede on binlerce imza toplandığını söyledi. Aktaş, Türkiye’nin kaynaklarının ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilere okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine yeterli olduğunu savundu.

TİP 'süreç raporunu' komisyona sundu

Beşiktaş'ta MESEM protestosu: Yusuf Tekin görevden alınsın!

TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Aktaş, bu taleplerin Meclis gündemine taşınacağını ifade etti. 2026 bütçesinin küçük bir bölümünün ücretsiz yemek ve içme suyu ihtiyacını karşılamaya yeterli olacağını belirten Aktaş, bütçe tercihlerine dikkat çekti.

"EĞİTİM DEĞİL, DENETİMSİZ ÇALIŞMA VE İŞÇİ CİNAYETİ"

MESEM projesinin eğitim değil, denetimsiz çalışma ve işçi cinayeti anlamına geldiğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

“İktidar, onun yargısı, basını, kolluk kuvveti tercihini yaptı. Biz bu ülkenin çocukları okullarında aç kalmasın, eğitimleri sırasında ölmesin diye bir seferberlik başlattık. Muhammed Samet Karaoluk, Sedat Kurt, Muhammed Kendirci, Efe Baran Kazancı, Alperen Uygun, Ulaş Dumlu, Muratcan Eryılmaz, Zekai Dikici, Ömer Çakar, Ömer Girgin… Kimisi 15 kimisi 17 yaşındaki bu çocuklar, eğitimleri sırasında MEBSEM denilen denetimsiz, işçi sağlığını hiçe sayan, çocuk düşmanı projenin kurbanı oldular. Mesleki eğitim bu değil. Mesleki eğitim haftanın dört günü 6 bin liraya, denetimsiz koşullarda sabahtan akşama kadar çocuk çalıştırmak değil. Bu; çocukları ölmeye, sakat kalmaya, dayağa, zorbalığa eğitmek demek. Çocuk işçiliğinin, en ucuz işçiliğin devlet eliyle teşvik edilmesi demek. En kötüsü çocukları bu ülkenin geleceğine küstürmek demek.”

“BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN BİR MASA KADAR DEĞERİ YOK BUNLAR İÇİN”

Aktaş, şunları söyledi:

"Suçları neymiş? Patronlarla yapılan masalara zarar vermişler. Ama Muhammed’i, Sedat’ı, Muhammed’i, Efe’yi öldüren bu sistemin elemanlarından hiçbiri tutuklu değil. İşte bu iktidarın, onun yargısının tercihi gün gibi ortada. Bizim çocuklarımızın bir masa kadar değeri yok bunlar için. Batsın böyle düzen. Bugün bir seferberliğin ilk aşamasını tamamladık ama bu daha başlangıç. Çalışmaya devam ediyoruz. On binlerce imza, yüz binlerce imza olacak. Okullarda sağlıklı ve ücretsiz bir öğün yemek hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mesleki eğitim yeniden düzenlenene, bu bozuk MESEM sistemi iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların hakkını savunduğu için tutuklanan 16 gencin özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz. Ama bu mücadeleyi sadece TİP olarak değil, tüm veliler tüm eğitimciler tüm gençler olarak verirsek kazanırız.”