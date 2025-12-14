Ulusal ve uluslararası seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi! Toplam sayı 584 oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, aranan şahıslar Gürcistan, Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildi. İadelerin büyük bir kısmı Gürcistan üzerinden gerçekleşti. Toplamda 19 suçlu Gürcistan’dan iade edilirken, diğer suçluların Avrupa ve Balkan ülkelerinden getirildiği belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, son 2,5 yıl içerisinde 58 farklı ülkeden toplam 584 kırmızı bültenle aranan şahsın Türkiye’ye geri getirildiği bilgisine yer verildi.

İade süreçlerinin; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıklarının koordinesinde yürütüldüğü ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTEN VE DİFÜZYONLA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN 20 KİŞİ

Bakanlık verilerine göre, uluslararası seviyede kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan ve iadesi sağlanan 20 kişinin isimleri, işledikleri suçlar ve yakalandıkları ülkeler şu şekilde sıralandı:

Gürcistan’dan Getirilenler:

B.A.: "Kasten Öldürme ve Dolandırıcılık" suçlarından aranıyordu.

M.Y.: "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından aranıyordu.

H.A., S.A. ve B.A.: "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama" suçlarından aranıyordu.

T.E.: "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma" suçlarından aranan E.Y. suç örgütünün yöneticisi.

K.Ç.: "Tasarlayarak Öldürme" suçundan aranan K.A. suç örgütünün üyesi.

Ö.F.A.: "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından aranıyordu.

A.Y.: "Dolandırıcılık ve Sahtecilik" suçlarından aranıyordu.

S.K. ve Ş.G.: "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranıyordu.

E.O. ve E.T.: "Dolandırıcılık" suçundan aranıyordu.

G.U.: "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasına Ait Banka Kartının İzinsiz Kullanılması" suçlarından aranıyordu.

M.B.: "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranıyordu.

O.T.: "Uyuşturucu Madde Ticareti, Hırsızlık ve İftira" suçlarından aranıyordu.

Almanya’dan Getirilen:

F.D.: "Yağma" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Avusturya’dan Getirilen:

M.Y.: "Kasten Öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Sırbistan’dan Getirilen:

Y.A.: "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Karadağ’dan Getirilen:

S.A.: "Kasten Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma ve Yağma" suçlarından kırmızı difüzyonla aranıyordu.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 4 SUÇLUNUN İADESİ

Uluslararası aramaların yanı sıra, ulusal seviyede aranan 4 suçlunun da yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiği bildirildi. Bu şahısların detayları ise şöyle:

Gürcistan’da Yakalananlar:

R.Ç.: "Yağma" suçundan aranıyordu.

Y.E.: "Kasten Öldürme, İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma, Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma" suçlarından aranıyordu.

K.Ö.: "Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahla Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan aranıyordu.

Yunanistan’da Yakalanan:

S.A.: "Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranıyordu.

BAKAN YERLİKAYA: HEPSİNİ ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasının sonunda suçla mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı. Operasyonlarda emeği geçen personeli tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.