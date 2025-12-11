IŞİD'e 22 ilde operasyon! 92 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik son iki haftadır operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Yerlikaya, "Sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

22 İLDE OPERASYON

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere 22 ilde gerçekleştirildi.

