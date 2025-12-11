IŞİD'e 22 ilde operasyon! 92 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik son iki haftadır operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
Yerlikaya, "Sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.
22 İLDE OPERASYON
Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere 22 ilde gerçekleştirildi.
33 ilde IŞİD operasyonu: 51 tutuklama!
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"“Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ Şüphelisini Yakaladı”
DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.
Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."