IŞİD'e 22 ilde operasyon! 92 şüpheli yakalandı

IŞİD'e 22 ilde operasyon! 92 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik son iki haftadır operasyon yürütüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Yerlikaya, "Sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu.

22 İLDE OPERASYON

Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere 22 ilde gerçekleştirildi.

33 ilde IŞİD operasyonu: 51 tutuklama!33 ilde IŞİD operasyonu: 51 tutuklama!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"“Jandarmamız 22 ilde 92 DEAŞ Şüphelisini Yakaladı”

DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan,
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Türkiye
Türk bilim insanları kene aşısını buldu!
Türk bilim insanları kene aşısını buldu!
Korkunç bir ölüm... Beton mikserinin içinde can verdi
Korkunç bir ölüm... Beton mikserinin içinde can verdi
Zeytinlikler şimdilik kurtuldu! Otoyol projesine yargı freni
Zeytinlikler şimdilik kurtuldu! Otoyol projesine yargı freni