İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde yapılan son IŞİD operasyonunun detaylarını açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil 33 ilde yapılan operasyonlarda 233 IŞİD şüphelisi 2 haftada yakalandı. Yakalanan şahısların geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları kaydedildi.

Yakalanan şahıslardan 51'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 24 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Operasyon;

Adana,

Adıyaman,

Ağrı,

Amasya,

Ankara,

Antalya,

Bilecik,

Bingöl,

Bursa,

Çankırı,

Çorum,

Diyarbakır,

Elazığ,

Eskişehir,

Gaziantep,

Hatay,

İstanbul,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Kayseri,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Kütahya,

Manisa,

Mersin,

Muğla,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Uşak,

Van ve

Yozgat'ta yapıldı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu.