33 ilde IŞİD operasyonu: 51 tutuklama!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada İstanbul ve Ankara dahil 33 ilde IŞİD operasyonu yapıldığı ve operasyonlar sonucunda 51 şahsın tutuklandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yurt genelinde yapılan son IŞİD operasyonunun detaylarını açıkladı. İstanbul ve Ankara dahil 33 ilde yapılan operasyonlarda 233 IŞİD şüphelisi 2 haftada yakalandı. Yakalanan şahısların geçmişte IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları kaydedildi.

Yakalanan şahıslardan 51'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 24 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Operasyon;

  • Adana,
  • Adıyaman,
  • Ağrı,
  • Amasya,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Bilecik,
  • Bingöl,
  • Bursa,
  • Çankırı,
  • Çorum,
  • Diyarbakır,
  • Elazığ,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Hatay,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kahramanmaraş,
  • Kayseri,
  • Kırşehir,
  • Kocaeli,
  • Konya,
  • Kütahya,
  • Manisa,
  • Mersin,
  • Muğla,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Şanlıurfa,
  • Uşak,
  • Van ve
  • Yozgat'ta yapıldı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu.

“33 İlde DEAŞ’a Karşı Eş Zamanlı Operasyonlarımız Başarıyla Tamamlandı”

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten,
Örgüte finans sağlayan 233 şüpheliyi, Polisimizin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık.

51’i TUTUKLANDI.

24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Türkiye
Esenyurt ve Zeytinburnu'nu Teksas'a çeviren suç örgütüne soruşturma!
Ferdi Zeyrek davası: İkisi tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısında
Medya'nın kirleri Saray'ın hesapları
