Mehmet Akif Ersoy ve üç kişi tutuklandı! İşte şoke eden iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturmasında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ersoy, gözaltına alındıktan sonra TMSF'nin kayyum atadığı Habertürk, görevde alma kararını duyurmuştu.

Ersoy ve diğerleri, dün Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ufuk Tetik, adliye koridorlarında kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına da tokat attı.

Savcılık, Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ersoy ve üç kişi çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersoy ve üç kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklama istedi. Sevk yazısında, şüphelilerin kendi evlerinde uyuşturucu kullanılmasına olanak sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu verdikleri belirtildi.

"BİRDEN FAZLA.."

Ayrıca yazıda şu iddialara yer verildi:

“Uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği” “Mehmet Akif Ersoy’un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı”

Savcılığa göre, dört kişi “fikir ve eylem birliği” içinde hareket etti. Gizli tanık ifadeleri ile şüphelilerin beyanlarının, kişi ve mekânlar açısından örtüştüğü aktarıldı. Şüphelilerin savunmalarının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirildi.

Tutuklama gerekçesinde "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu, delillerin henüz toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları hâlinde delillere etki edebilecekleri belirtildi.

NUR KÖŞKER'DEN TACİZ SUÇLAMASI

Soruşturmanın ardından eski Habertürk sunucusu Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini uzun süre taciz ettiğini sosyal medyada paylaştı. Köşker, istifasına giden süreci şöyle anlattı