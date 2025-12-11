Mehmet Akif Ersoy ve üç kişi tutuklandı! İşte şoke eden iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu madde” soruşturmasında aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ersoy, gözaltına alındıktan sonra TMSF'nin kayyum atadığı Habertürk, görevde alma kararını duyurmuştu.
Ersoy ve diğerleri, dün Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ufuk Tetik, adliye koridorlarında kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının kamerasına da tokat attı.
Savcılık, Ersoy ile birlikte Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ersoy ve üç kişi çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersoy ve üç kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklama istedi. Sevk yazısında, şüphelilerin kendi evlerinde uyuşturucu kullanılmasına olanak sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu verdikleri belirtildi.
"BİRDEN FAZLA.."
Ayrıca yazıda şu iddialara yer verildi:
“Uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği”
“Mehmet Akif Ersoy’un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı”
Savcılığa göre, dört kişi “fikir ve eylem birliği” içinde hareket etti. Gizli tanık ifadeleri ile şüphelilerin beyanlarının, kişi ve mekânlar açısından örtüştüğü aktarıldı. Şüphelilerin savunmalarının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu değerlendirildi.
Tutuklama gerekçesinde "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu, delillerin henüz toplanmadığı ve şüphelilerin serbest kalmaları hâlinde delillere etki edebilecekleri belirtildi.
NUR KÖŞKER'DEN TACİZ SUÇLAMASI
Soruşturmanın ardından eski Habertürk sunucusu Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un kendisini uzun süre taciz ettiğini sosyal medyada paylaştı. Köşker, istifasına giden süreci şöyle anlattı
"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim.
Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Gelelim ne olup bittiğine.
Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmeliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım. O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim.
Sonrasında herkese, "Editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim. O yüzden işten ayrıldım" dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsetmeye başladım.
Sabanın 5'inde 'Endamını masanın arkasına saklamışlar, yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye mesaj atan Genel Yayın Yönetmeni olabilir mi?" Ben utanarak yazıyorum, kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. LED'in önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."