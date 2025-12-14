Erdoğan'ın yardımcısı ve eşine kamudan ihale yağmuru! "Hepimiz Erdoğan'ız" demişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri yeni bir ihale tartışmasını gündeme taşıdı. TBMM’de yapılan görüşmelerde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer Uludağ’ın şirketinin Bakanlıktan düzenli olarak ihale aldığı ortaya çıktı.

SKANDAL TBMM'DE AÇIKLANDI

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı sert sözlerle eleştirdi. Karakaş, bütçenin “kültürün susturulduğu, turizmin ise rant projelerine teslim edildiği” bir anlayışla hazırlandığını savunup, bakanlıktan ihale alan bir AKP Genel Başkan Yardımcısı bulunduğunu söyledi.



Karakaş, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslenerek, bu durumun kamuoyuna açıklanmasını istedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulundu:

“Görüştüğümüz bütçe, kâğıt üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi olabilir ama bu bütçe, kültürün susturulduğu, turizmin rant projelerine teslim edildiği bir bütçedir. Şimdi, sayın bakan, ranttan bahsederken burada başta sizin bildiğiniz bir mevzudan da bahsetmek istiyorum. Bakanlığınızdan ihale alan bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı var. Bir genel başkan yardımcınız, o genel başkan yardımcılığı titrini kullanarak her yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ihale alıyor. Şimdi buradan, Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bu genel başkan yardımcısını bulun, hesabını sorun lütfen.”

BAKAN SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Karakaş’ın Meclis’te gündeme getirdiği iddialara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıt vermemesi dikkat çekti. Tartışma sürerken, Karakaş’ın işaret ettiği isme ulaşıldı.

İHALELERİ ALAN ŞİRKET: E.S. YAPI

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer Uludağ’a ait E.S. Yapı şirketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan çok sayıda ihale aldı.

500 bin TL sermayeli şirketin, 2012-2023 yılları arasında kamudan 12 ihale aldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 46 milyon 206 bin TL olduğu belirtildi. Şirketin geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, son dönemde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ihale aldığı ifade edildi.

TAKSİM YAPI’YA YÜZ MİLYONLUK İHALELER

Sevilay Tuncer Uludağ’ın kurucuları arasında yer aldığı Taksim Yapı Mimarlık şirketi de dikkat çeken firmalar arasında gösterildi. 10 milyon TL sermayeli şirketin, 2011 yılından bu yana kamudan 36 ayrı ihale aldığı, bu ihalelerin toplam tutarının ise 357 milyon TL’ye ulaştığı kaydedildi.

HEPİMİZ ERDOĞAN'IZ

Uludağ’ın eşi Erhan Uludağ’ın, AKP döneminde Beyoğlu Belediyesi’nde şehir plancısı olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise sosyal medyada yaptığı “Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ız” paylaşımıyla gündeme geldiği hatırlatıldı